Открытое горение на складе в Красноярске ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека. Об этом в четверг сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 06:02 (02:02 мск) была ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Во время тушения пропало звено газодымозащитной службы в составе трех пожарных. Позднее их тела найшли. Также в пожаре погиб работник склада.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Возбуждены два уголовные дела - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ).