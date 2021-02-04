В Бурятии при пожаре сгорел буддийский храм

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Буддийский храм - дуган - в Хоринском районе Бурятии выгорел при пожаре. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"Вблизи улуса Алан произошел пожар на территории буддийского комплекса. На момент прибытия [пожарных] горели крыша дугана [одного из храмов на территории буддийского монастыря] и пристроенная к нему котельная, производилась эвакуация религиозных ценностей из горящего здания. В результате пожара огнем уничтожены котельная и крыша, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Пожар тушили сотрудники трех пожарных частей 11-го Хоринского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, а также жители и добровольцы улуса Алана.

Второй дуган на территории дацана не пострадал. Пожар, отметили в местной администрации, не повлияет на проведение религиозных мероприятий. С 12 февраля жители Бурятии будут отмечать Сагаалган - Новый год по лунному календарю.