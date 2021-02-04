В США задержали экс-полицейского по обвинению в убийстве безоружного афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти американского штата Огайо задержали бывшего сотрудника полиции по обвинению в том, что он застрелил в городе Колумбус безоружного темнокожего гражданина. Об этом заявил в среду генпрокурор штата Дэвид Йоуст на пресс-конференции, которая транслировалась на его официальном сайте.

Аппарат генпрокурора Огайо провел расследование в связи с произошедшим "по запросу властей Колумбуса". Как пояснил Йоуст, большое жюри присяжных сочло имеющиеся у прокуратуры улики достаточными для предъявления бывшему полицейскому Адаму Кою обвинений в нападении на афроамериканца Андре Мориса Хилла и его убийстве.

"Ранее сегодня Кой был задержан по этим обвинениям", - отметил генпрокурор. По его словам, бывший полицейский предстанет перед судом в течение суток. Будет решен вопрос о том, освободят ли его под залог.

Кой в ночь на 22 декабря 2020 года прибыл к жилому дому по вызову. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Рядом с гаражом у одного из домов Кой увидел приближавшегося к нему Хилла. В левой руке афроамериканец держал сотовый телефон, а правая была вне поля зрения полицейского. Полицейский открыл огонь. Хилл от полученного ранения умер. Оружия при нем не было. Как выяснилось позже, афроамериканец был приглашен в дом, рядом с которым находился.

Инцидент частично запечатлен с помощью нагрудной камеры Коя. Запись звука он включил только после того, как выстрелил в Хилла. Полицейский в связи с произошедшим был сначала отстранен от службы, а позже уволен. Как отметил Йоуст, Кою также предъявили обвинения в неисполнении служебных обязанностей, поскольку его камера не работала надлежащим образом, а кроме того, он "не предупредил других полицейских о том, что Хилл, по его мнению, представляет опасность".

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости со стороны полицейских. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявили обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.