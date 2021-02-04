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Открытое горение в магазине в центре Ростова-на-Дону ликвидировали

Площадь возгорания составила 600 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине в центре Ростова-на-Дону, площадь очага составляла 600 кв. м. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. 

"В 6:18 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения, сейчас идет пролив конструкций", - говорится в сообщении. 

Информация о возгорании в магазине по Ворошиловскому проспекту, 91/1 поступила в 03:30 мск. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Жилой девятиэтажный дом, в котором находится магазин, самостоятельно покинули 123 человека, еще 96 вышли с помощью пожарных. Пострадавших нет. В тушении принимают участие 91 человек, задействовано 27 единиц техники. 

Как сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, "жильцы возвращаются к себе домой".

В новость внесены изменения (07:40 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.

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