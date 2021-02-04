{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Перми мужчина убил беременную женщину и ее отца

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины и ее отца в одном из микрорайнов Перми. Подозреваемого задержали, сообщает Следственное управление СК России по Пермскому краю

"Возле подъезда многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома - тело женщины, оба с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером в среду на улице Маяковского в микрорайоне Заостровка. По версии следствия, подозреваемый ножом нанес множественные ранения своей сожительнице и ее отцу, в настоящее время злоумышленник задержан. По информации местных СМИ, женщина была беременна.

Теги
РоссияПермский край
Для установления личностей погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу
В результате происшествия погибли старшие прапорщики внутренней службы Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев, сержант Максим Рябцев, а также работник склада
Читать полностью