В Перми мужчина убил беременную женщину и ее отца

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины и ее отца в одном из микрорайнов Перми. Подозреваемого задержали, сообщает Следственное управление СК России по Пермскому краю

"Возле подъезда многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома - тело женщины, оба с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером в среду на улице Маяковского в микрорайоне Заостровка. По версии следствия, подозреваемый ножом нанес множественные ранения своей сожительнице и ее отцу, в настоящее время злоумышленник задержан. По информации местных СМИ, женщина была беременна.