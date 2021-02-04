Для установления личностей погибших в Красноярске пожарных проведут геномную экспертизу

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты проведут геномную экспертизу для установления личности каждого из трех пожарных, погибших в среду в пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы в составе трех пожарных. Позднее их тела были найдены. Также в пожаре погиб работник склада.

"Для установления личности погибших сотрудников будет назначена геномная экспертиза", - сообщили в СК.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены четыре судебно-медицинские экспертизы тел погибших, допрошены 10 свидетелей. По данным МЧС, погибли старшие прапорщики внутренней службы Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, пожарных нашли в девяти метрах от входа, их тела сильно повреждены.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Возбуждены два уголовные дела - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ).