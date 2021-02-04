Четверо детей отравились угарным газом в жилом доме в Ингушетии

ТАСС, 4 февраля. Четверо детей отравились угарным газом в четверг ночью в многоквартирном жилом доме в Назрани, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ингушетии. Состояние пострадавших детей средней степени тяжести.

"В результате происшествия в детскую региональную клиническую больницу госпитализировано четверо детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 02:54 мск. По прибытии работников газовой службы в ходе осмотра квартиры было выявлено, что причиной отравления послужила вентиляция тяги дымохода подъезда.