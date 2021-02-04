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На Украине открыли уголовное дело по факту гибели четырех человек в больнице в Запорожье

Пожар произошел в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы, предназначенном для приема пациентов с коронавирусом

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в пожаре, который произошел в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы, предназначенном для приема пациентов с коронавирусом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Пожар в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы - начато расследование. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76, и 64 года, врачу - 26. Все больные находились на аппаратах ИВЛ", - написала она в Facebook.

Возгорание в больнице произошло в ночь на четверг, в его очаге находились 12 человек, восемь из них были спасены. По словам генпрокурора, предварительная причина пожара - отравление угарным газом.

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