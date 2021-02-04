Дела о пожаре на складе в Красноярске соединили в одно производство

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где в огне погибли трое пожарных и рабочий, соединены в одно производство. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее были возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ).

"В целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия перед прокуратурой края инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче для дальнейшего расследования в следственные органы регионального ГСУ СК России. Ходатайство следствия удовлетворено, в связи с чем уголовное дело передано в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовные дела соединены в одно производство", - сообщили в СК.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели произошедшего, ряд свидетелей уже допрошен, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада.

В Красноярск прибыли представители центрального аппарата МЧС России под руководством заместителя главы ведомства Ильи Денисова. Рабочая группа изучит причины и обстоятельства происшествия. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, пожарные проливают конструкции сгоревшего склада. В Красноярском крае 5 февраля объявлен траурным днем.