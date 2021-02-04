Любови Соболь предъявили обвинение в нарушении санитарных норм

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение сотруднице ФБК Любови Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Моей подзащитной Соболь предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), вину она не признала", - сказал адвокат. Он также отметил, что подал жалобу на решение суда отправить Соболь под домашний арест.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил Соболь под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба блогера Алексея Навального Олега Степанова.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.