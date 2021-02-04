Член Российской академии художеств Алексей Коробков умер в спортзале в центре Москвы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Член Российской академии художеств (РАХ) умер в возрасте 76 лет в спортивном зале в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 3 февраля в спортзале художественного лицея при РАХ на Крымском Валу на 77-м году жизни умер Алексей Коробков. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту начала проверку.

Алексей Коробков родился в мае 1944 года в Москве. Окончил Московский технологический институт пищевой промышленности, был членом-корреспондентом РАХ, написал ряд монографий и научных трудов. В 1988-1997 годах занимал пост заместителя президента Академии художеств СССР и РФ.