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Мошенники украли деньги с банковской карты Олеси Железняк

Полиция начала проверку по факту списания 50 тыс. рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские начали проверку после заявления артистки "Ленкома" Олеси Железняк о краже денег с ее банковской карты. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"3 февраля в полицию с заявлением обратилась артистка "Ленкома" Олеся Железняк. Она сообщила, что накануне утром неизвестный злоумышленник неустановленным способом списал 50 тыс. рублей с ее банковской карты", - сказал собеседник агентства. Потерпевшая отметила, что личные данные никому не предоставляла. "Полиция по данному факту начала проверку", - добавил он.

Олеся Железняк - российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.

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