В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа

ТАСС, 4 февраля. Прокуратура начала проверку в связи с падением 12-летней девочки с 16-го этажа жилого дома. В данный момент за жизнь ребенка борются врачи, сообщили ТАСС в прокуратуре Рязанской области.

"В связи с поступившим сообщением о падении 12-летней девочки с 16-го этажа жилого дома, расположенного на Московском шоссе г. Рязани, прокуратурой области организована проверка, проведение которой поручено прокурору Московского района города, который выехал на место происшествия", - уточнили в прокуратуре.

Как пояснили ТАСС в Минздраве Рязанской области, после падения подростка доставили в больницу. "Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии, она прооперирована", - пояснили в Минздраве.