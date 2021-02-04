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В Ростове-на-Дону потушили пожар в магазине

В результате ЧП никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону, где в ночь на четверг загорелся магазин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 11:14 мск [зафиксирована] полная ликвидация [возгорания]", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в магазине на Ворошиловском проспекте, 91/1 в Ростове-на-Дону поступило в 03:30 мск. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности. Жилой девятиэтажный дом, в котором находится магазин, самостоятельно покинули 123 человека, еще 96 помогли выбраться пожарные. Пострадавших нет.

В тушении пожара принимал участие 91 человек, было задействовано 27 единиц техники.

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