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Число пострадавших от некачественной воды в Красноярске превысило 90

Трое из них находятся в больнице
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших от употребления некачественной воды в Красноярске достигло 92 человек, трое из них в больнице, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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Ранее сообщалось о 53 пострадавших. "По состоянию на 04.02.2021 года среди жителей нескольких домов Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас качество питьевой воды по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам, в том числе во всех домах, где были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции.

По данным компании "Краском", занимающейся водоснабжением жилых домов, проверка в доме № 32 на улице Киренского выявила отсутствие обратных клапанов, не позволяющих технической воде из пожарной системы смешиваться с питьевой.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка Красноярска стали поступать 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление СК начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок.

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