Жителя Калининграда задержали за разбойное нападение на офис компании микрозаймов

КАЛИНИНГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Жителю Калининградской области грозит до 10 лет лишения свободы за разбойное нападение на офис микрозаймовой организации, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

"Установлено, что 34-летний ранее судимый мужчина зашел в офис микрозаймовой компании. Угрожая сотруднице ножом, он потребовал отдать ему деньги. Напуганная женщина отдала 47 тыс. рублей. Забрав их, грабитель скрылся", - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Сотрудники управления уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в разбойном нападении. Во время обыска его жителья оперативники обнаружили орудие преступления - нож, а также строительные перчатки, которые были на руках мужчины в момент совершения преступления.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанный помещен в следственный изолятор", - отметила Поставничая.