В Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи

ПРЕТОРИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Чрезвычайное положение из-за нашествия пустынной саранчи введено в Сомали. Об этом сообщил в четверг сомалийский новостной портал Garowe.

Чрезвычайное положение объявлено Министерством сельского хозяйства Сомали, наиболее критическая ситуация складывается в южных районах страны, отмечает он.

В свою очередь, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предупредила, что обрушившиеся в последние дни на побережье Сомали ветры и дожди создали благоприятные условия для размножения пустынной саранчи. "Насекомые быстро распространяются на все новые районы, что создает угрозу потери урожая", - говорится в заявлении FAO.

Пустынная или африканская саранча - самый опасный вредитель из всего семейства этих насекомых. В спокойные годы, когда этому виду саранчи хватает пищи, она ведет достаточно вялый и даже уединенный образ жизни. Однако когда возникает угроза голода из-за крупных неурожаев, пустынная саранча собирается в огромные колонии, насчитывающие десятки миллионов особей, и, плотно держась вместе, начинает искать себе пропитание в отдаленных районах. Орды этих насекомых способны преодолевать за сутки до 150 километров, опустошая все на своем пути.