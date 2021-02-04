Таможенник в Петербурге поставил "жучок" со скрытой камерой на работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении таможенного инспектора из Санкт-Петербурга после того, как он установил у себя на работе скрытую камеру и прослушивающее устройство, замаскированное под колонку в потолке, а затем незаконно получал информацию. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что в ноябре 2019 года старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни <...> путем установки внутри корпуса аудиоколонки и потолочной панели видеокамеры с микрофоном с подключением их через специальные провода к компьютерам, незаконно изготовил специальные технические средства, для сбора аудио- и видеоинформации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что аппаратура была замаскирована под колонку в подвесном потолке. "[Он] установил ранее изготовленные им специальные технические средства, закамуфлированные под аудиоколонку и потолочную панель, в один из служебных кабинетов здания Шкиперского таможенного поста, а затем неоднократно просматривал и прослушивал полученную информацию", - отметили в СК.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". В СК отметили, что в других помещениях таможенного поста также обнаружены средства для негласного прослушивания. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.