{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Волге под Астраханью обнаружили маслянистую пленку

Ее ширина составляет около 15 м, она образовалась возле причалов Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт"

АСТРАХАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следы радужной маслянистой пленки шириной около 15 м обнаружили специалисты управления МЧС по Астраханской области на поверхности Волги в районе причалов филиала "Росморпорта". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"Поступила информация о загрязнении акватории в районе причалов Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт". На поверхности водоема обнаружена радужная маслянистая пленка шириной 10-15 м по правому берегу реки Волги", - говорится в сообщении.

ТАСС запросило комментарий астраханского филиала ФГУП "Росморпорт".

Теги
РоссияАстраханская область
Главврач детской больницы в Волгоградской области арестован по подозрению в мошенничестве
По этому делу также проходит сотрудница комитета здравоохранения региона Светлана Колесникова
Читать полностью