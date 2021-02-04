На Волге под Астраханью обнаружили маслянистую пленку

АСТРАХАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следы радужной маслянистой пленки шириной около 15 м обнаружили специалисты управления МЧС по Астраханской области на поверхности Волги в районе причалов филиала "Росморпорта". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"Поступила информация о загрязнении акватории в районе причалов Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт". На поверхности водоема обнаружена радужная маслянистая пленка шириной 10-15 м по правому берегу реки Волги", - говорится в сообщении.

ТАСС запросило комментарий астраханского филиала ФГУП "Росморпорт".