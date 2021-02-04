Главе профсоюза "Альянс врачей" предъявили обвинение в нарушении санитарных норм

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение председателю профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

"Моей подзащитной Васильевой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ - в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, вину она не признала", - сказал адвокат.

По словам Джулая, по версии следователей, его подзащитная через соцсети распространила призыв выйти на несанкционированную акцию, чем создала для них угрозу заражения коронавирусной инфекцией. "Но Васильева не призывала людей ни к чему, она просто написала о том, что пойдет на акции лично", - сказал защитник. Он также отметил, что подал жалобу на решение суда отправить Васильеву под домашний арест. "Она сейчас находится в квартире по месту прописки, а люди, которые там живут, против ее содержания там. Так что мы просим еще и сменить место отбывания домареста Васильевой", - сказал Джулай.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Васильеву, Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь, координатора московского штаба блогера Алексея Навального Олега Степанова, муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Позднее расследование дела передали в СК.

В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В новость внесена правка (13:25 мск) - исправлена фамилия и имя адвоката в первом абзаце, верно - Дмитрий Джулай.