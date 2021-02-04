В Ленобласти охранник не пропустил роженицу в роддом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после сообщений СМИ об отказе охранника в Ленинградской области пустить в родильный дом женщину со схватками. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"В средствах массовой информации сообщается, что сегодня ночью охранник не пустил беременную женщину со схватками в перинатальный центр в Гатчине. Женщина начала рожать на улице у медучреждения. Медицинские работники, расположенной рядом станции скорой помощи, приняли роды в машине и передали маму с новорожденным в этот же перинатальный центр. По данному факту следственным отделом по городу Гатчине следственного управления СК России по Ленинградской области инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Ленинградской области также пояснили, что, по данным предварительной проверки комитета по здравоохранению региона, ночью 4 февраля роженица с супругом приехали на личном автомобиле к центральным воротам перинатального центра в Гатчине, которые по ночам закрыты. Как отметили в правительстве, охранник медицинского учреждения попросил мужа подъехать к другому входу в перинатальный центр, работающему на круглосуточный прием. В ночное время рожениц доставляют бригады скорой медицинской помощи.

"Сотрудники скорой помощи, оценив процесс родов как стремительный, оказали женщине необходимую помощь и приняли роды. Сразу после рождения мальчика пациентку с ребенком перевели в палату перинатального центра", - рассказали в пресс-службе и добавили, что состояние матери и ребенка удовлетворительное, они здоровы.