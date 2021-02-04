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Источник: причиной пожара на складе в Красноярске стал аварийный режим работы электросети

Собеседник агентства сообщил, что последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте проводилась в 2015 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Аварийный режим работы электросети стал причиной пожара на складе в Красноярске, где погибли трое пожарных и один рабочий. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, к возгоранию на складе автозапчастей в Красноярске привел аварийный режим работы электросети. Стремительному распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности на складе проводилась в 2015 году для контроля за устранением нарушений, которые были выявлены годом ранее. Собственники устранили порядка 20 нарушений требований пожарной безопасности.

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