Главврача детской больницы в Волжском арестовали по подозрению в мошенничестве

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главврачу городской детской больницы города Волжского Евгению Дергачеву по подозрению в получении денег за фиктивно трудоустроенных в больницу граждан и получении за них зарплаты, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы региона Екатерина Вальковская.

По этому делу также проходит сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова, ей суд избрал домашний арест.

"Постановлением суда в отношении Дергачева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля. Суд также удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля 2021 года в отношении Колесниковой", - сказала Вальковская.

По версии следствия, главный врач Волжской детской городской больницы Дергачев фиктивно трудоустроил в учреждение на различные должности 11 человек. Незаконно начисленную заработную плату участники преступной группы на протяжении 5 лет похищали и распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма незаконно полученных денег составила не менее 4 млн рублей.

Как полагает следствие, в преступную группу входила сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова. Дергачев передавал Колесниковой денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок. По мнению следствия, общая сумма денежных средств, переданных Дергачевым в качестве взятки Колесниковой с 2016 года по 1 февраля 2021 года, составила не менее 2,5 млн рублей.

1 февраля при получении очередной части денежных средств Колесникову задержали сотрудники правоохранительных органов, заподозрив ее в получении взятки. 2 февраля задержали Дергачева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.