Суд арестовал депутата парламента Ленобласти, задержанного ФСБ по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, задержанного на этой неделе сотрудниками ФСБ за покушение на мошенничество, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Голикова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Срок меры - до 1 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщили о том, что депутат областного заксобрания был задержан за покушение на мошенничество сотрудниками регионального управления ФСБ. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело. Имя депутата в СК не назвали, источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанным стал депутат от ЛДПР Голиков.

По версии следствия, Голиков знал, что сотрудники управления экономической безопасности главка МВД по Петербургу проводят проверку в отношении фирмы "Вега", работающей в городе Сертолово в Ленобласти.

Затем депутат предложил знакомым представителям фирмы передать ему 3 млн рублей, чтобы затем якобы дать взятку полицейским для того, чтобы они отказали в возбуждении уголовного дела. В ходе проведения оперативного мероприятия по передаче денег депутата задержали.

Причастность к данному преступлению он не признал.