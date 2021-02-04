В Москве арестован водитель Mercedes, пьяным нарушивший ПДД и избивший полицейского

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Водитель Mercedes, который в состоянии опьянения нарушил правила дорожного движения на юге Москвы и избил полицейского при задержании, арестован на 30 суток. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Решением суда водитель транспортного средства признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами") и подвергнут административному аресту сроком на 30 суток", - сказали в управлении.

В ГИБДД пояснили, что водитель иномарки в ответ на требование инспекторов остановиться попытался скрыться. Во время движения он нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью другим водителям и пешеходам. В результате полицейским, организовавшим его преследование, удалось догнать нарушителя на Домодедовской улице.

"За рулем автомашины находился 34-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Гражданин выражался нецензурной бранью и при задержании рукой нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД", - пояснили в управлении, добавив, что в отношении мужчины пришлось даже применить физическую силу.

В ходе проверки по базам данных установлено, что задержанный водитель Mercedes в 2020 году уже был лишен права управления транспортным средством по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Также составлены ряд административных материалов (по ч. 4 ст. 12.15 КоАП, ч. 2 ст. 12.25 КоАП, ч. 1 ст. 12.12 КоАП, ч. 2 ст. 12.37 КоАП). Кроме того, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").