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Дело в отношении Михаила Меня

Михаил Мень завершил ознакомление с материалами уголовного дела о растрате

Ранее Басманный суд ограничил экс-губернатора Ивановской области и его защиту в сроках ознакомления с делом до 1 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень, обвиняемый в растрате 700 млн рублей, закончил ознакомление с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет передано в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

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"Мы вынуждены были закончить ознакомление с материалами дела, так как нас обязал суд, мы были поставлены в заведомо проигрышное положение по сравнению с другими фигурантами дела, которые знакомились с материалами девять месяцев", - сообщил ТАСС адвокат Мурад Мусаев.

Ранее Басманный суд ограничил Меня и его защиту в сроках ознакомления с делом до 1 февраля. Защита Меня выступала против ограничения, отметив, что адвокаты и их подзащитный успели ознакомиться с 82 томами дела из 112.

По словам адвоката, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.

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