В Дагестане арестовали бывшего гендиректора регионального оператора по обращению с ТКО

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ООО УК "Лидер" Дмитрий Зуев арестован в Дагестане на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при транспортировке и размещении твердых коммунальных отходов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

"4 февраля 2021 года в Советский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство следователя СК РФ по Республике Дагестан об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-гендиректору ООО УК "Лидер". Суд постановил избрать в отношении Зуева Дмитрия Михайловича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 апреля 2021 года включительно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Зуев был задержан. В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что возбуждено уголовное дело в отношении Зуева и исполняющего обязанности генерального директора данного общества Мурада Гаджимагомедова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Затем был задержан и Гаджимагомедов.

По данным следствия, с января по декабрь прошлого года Зуев и Гаджимагомедов совместно с другими неустановленными лицами организовали незаконную транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей. Путем обмана и неисполнения условий соглашений, заключенных с региональным министерством природных ресурсов и экологии, подозреваемые присвоили денежные средства в общей сумме более 235 млн рублей.