В Мордовии задержали мужчину, расстрелявшего двух человек из охотничьего ружья

ТАСС, 4 февраля. Правоохранительные органы Мордовии задержали жителя республики, выстрелившего из охотничьего ружья в двух мужчин, один из которых в итоге погиб, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, покушение на убийство двух лиц"). Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 3 февраля домой к подозреваемому приехали двое мужчин, они высказали ему претензии по поводу некачественной, по их мнению, расчистки территории. По словам подозреваемого, мужчины угрожали ему и его дочери, а также нанесли ему телесные повреждения, после чего сели в автомобиль УАЗ. Подозреваемый вышел следом за ними и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по сидевшим в машине мужчинам. В результате 26-летний пострадавший умер на месте, а 34-летнего потерпевшего доставили в реанимационное отделение больницы.

В ведомстве уточнили, что ружье зарегистрировано на подозреваемого.