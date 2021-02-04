Суд арестовал распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН на акции 31 января в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг взял под стражу задержанного на несанкционированной акции 31 января 23-летнего мужчину, распылившего газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОН. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Пресненский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Грин-Романова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОН содержимое газового баллончика.