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Бросивший гранату в соседей житель Ставрополья получил 13 лет колонии

Он также заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Суд на Ставрополье приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину, который кинул гранату в компанию праздновавших день рождения в соседнем дворе. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевой прокуратуры.

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"Георгиевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который бросил гранату в соседей во время семейного торжества. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил преступнику окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, причинении легкого вреда здоровью, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, умышленном повреждении имущества. Помимо срока в колонии, в наказание мужчине назначен штраф 10 тыс. рублей, ограничение свободы на один год. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более 280 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Вечером 10 мая 2020 года в поселке Приэтокский ранее судимый нетрезвый мужчина бросил гранату в соседний двор, где компания отмечала день рождения. Мужчина был недоволен шумным поведением людей. По информации прокуратуры края, от взрыва и разлетевшихся осколков пострадали 19 человек, никто не погиб. В этот же день мужчина с ножом напал на одного из пострадавших. Также взрыв повредил имущество соседей общей стоимостью более 148 тыс. рублей.

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РоссияСтавропольский край
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