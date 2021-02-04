В Воронеже задержали руководителей филиала университета морского и речного флота

ВОРОНЕЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже директора и замдиректора воронежского филиала Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала Макарова, которые подозреваются в получении взяток на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), задержаны директор Воронежского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет Морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова" и ее заместитель по учебной работе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в основу уголовного дела легли материалы, собранные сотрудниками ФСБ по Воронежской области и главка МВД. "Установлено, что в период с 2019 по 2020 год должностные лица государственного образовательного учреждения неоднократно получали денежные средства от студентов за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ на общую сумму свыше 1 млн рублей. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы.