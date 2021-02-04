В мэрии Владивостока проходят следственные действия

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. В кабинетах администрации Владивостока проходят следственные действия, сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах.

"Сегодня в здании администрации города Владивостока проходят следственные действия по делу о халатности при предоставлении земельных участков многодетным семьям", - сообщил собеседник.

Согласно сообщению на сайте следственного управления СК РФ по Приморскому краю, во Владивостоке возбудили уголовное дело о халатности при осуществлении прав многодетных семей при выдаче земельных участков по части 1 статьи 293 УК РФ.

"По версии следствия, в период с 2014 года по настоящее время уполномоченными сотрудниками администрации города Владивостока не принимается должных мер по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, выявлены факты формирования земельных участков для предоставления многодетным семьям на территории, непригодной для проживания", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.