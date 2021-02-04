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Уголовное дело возбуждено в отношении неизвестного, застрелившего трех собак в Подмосковье

Сотрудники полиции устанавливают личность преступника

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении неизвестного, застрелившего трех собак в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В отношении неустановленного лица, застрелившего трех собак на улице Институтской, возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными" - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина на Институтской улице застрелил трех собак. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника. Источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что мужчина стрелял по животным из машины. Ее пытаются отследить по камерам видеонаблюдения.

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