Уголовное дело возбуждено в отношении неизвестного, застрелившего трех собак в Подмосковье

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении неизвестного, застрелившего трех собак в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В отношении неустановленного лица, застрелившего трех собак на улице Институтской, возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными" - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина на Институтской улице застрелил трех собак. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника. Источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что мужчина стрелял по животным из машины. Ее пытаются отследить по камерам видеонаблюдения.