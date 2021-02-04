Суд арестовал нанесшего удары сотруднику ОМОН на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг взял под стражу мужчину, нанесшего удары сотруднику ОМОН на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Глушкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 ("Насилие по отношению к представителю власти") УК РФ, сроком до 3 апреля", - сказала собеседница агентства.

Согласно версии следствия, в ходе несанкционированной акции Глушков нанес несколько ударов по шлему сотрудника правоохранительных органов.