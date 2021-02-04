В Красноярске потушили пожар, где погибли трое пожарных

ТАСС, 4 февраля. Пожар на складе автозапчастей в Красноярске, начавшийся в среду утром, ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Почти сутки пожарно-спасательным подразделениям понадобилось для ликвидации открытого горения, о чем было объявлено сегодня в 06:02 по красноярскому времени. До полной ликвидации подразделения проливали конструкции во избежание повторных возгораний. На данный момент все работы завершены", - сказали в МЧС.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы, состоявшее из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Быстрому распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами.

В Красноярск прибыли представители центрального аппарата МЧС России под руководством заместителя главы ведомства Ильи Денисова. Рабочая группа изучит причины и обстоятельства происшествия. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, пожарные проливают конструкции сгоревшего склада. В Красноярском крае 5 февраля объявлен траурным днем.

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