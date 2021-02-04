На съезде с Киевского шоссе на МКАД произошло ДТП

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дорожная авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в Москве на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, в районе ДТП движение перекрыто. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Киевском шоссе, 19-й км, ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Перекрыто движение на съезде с Киевского ш. на внешнюю сторону МКАД", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть пострадавшие.