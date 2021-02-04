В США неизвестный угнал автомобиль с 30 ампулами вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция в США разыскивает угнанный автомобиль, в котором находились 30 ампул с вакциной от нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Facebook полицейского управления города Плант-сити (штат Флорида).

Согласно заявлению правоохранителей, неизвестный угнал автомобиль с вакцинами с парковки у центра вакцинации в среду. Как отмечает местный телеканал WFLA, в машине находились 30 ампул, содержащие от 150 до 180 доз вакцины. Они предназначались для тех, кому полагается вторая прививка от коронавируса.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 452,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.