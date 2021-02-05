Генпрокуратура объявила предостережения трем министрам в Якутии

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Предостережения о недопустимости нарушения закона объявлены руководителям министерств региона в связи с неполным освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом сообщает в пятницу Управление Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

"В связи с неполным освоением бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов в Республике Саха (Якутия), заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям министерств региона", - говорится в сообщении.

Установлено, что в республике в полном объеме не принимаются меры, направленные на повышение качества жизни граждан, предусмотренные национальными проектами. Из общего объема поступившего финансирования освоено только 65% выделенных средств, уточняется в сообщении.

"Проведенная Министерством строительства республики в рамках проекта "Жилье и городская среда" работа по переселению граждан из аварийного жилья не соответствует реальной потребности, контракты на приобретение жилья, а также соглашения с гражданами о выплате им компенсаций заключены не на весь объем поступивших денежных средств. В целях исправления ситуации региональному министру строительства Павлу Кылатчанову объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона", - отмечается в сообщении.

Основанием для объявления предостережения министру образования и науки республики Михаилу Сивцеву стало "несвоевременное нормативное регулирование", необходимое для освоения средств в рамках нацпроекта "Образование", выделенных на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой, в том числе ремонт спортзалов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.

"В связи с отсутствием до настоящего времени подготовительных работ по ликвидации опасного объекта накопленного экологического вреда хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе в рамках нацпроекта "Экология" Дмитрий Демешин объявил предостережение министру экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамину Афанасьеву", - добавили в ведомстве.