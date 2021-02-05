Пожар в здании "Почты России" в Ростовской области потушен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании "Почты России" в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В 07:40 мск [зафиксирована] ликвидация", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на улице Прокатной в городе Шахты поступило в 06:25 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение в одноэтажном здании, в котором находится отделение "Почты России". В 06:47 возгорание было локализовано на площади 200 кв. м.

В борьбе с огнем принимали участие 26 человек, было задействовано семь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.