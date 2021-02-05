Пожар в автосервисе на севере Москвы потушили

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар в автосервисе в Ильменском проезде ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 08:20 мск пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ильменском проезде горит автосервис, возгоранию был присвоен повышенный ранг. Позже его понизили до первого ранга. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В здании находились 10 газовых баллонов, пожарные в целях безопасности были выведены наружу. Информация о пострадавших не поступала.

Движение по Ильменскому проезду перекрыто.