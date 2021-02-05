Суд в Москве арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время акции 31 января

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО задержанного накануне по подозрению в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время несогласованной акции 31 января. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, арестованному предъявлено обвинение.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.