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Башкирский депутат получил тюремный срок за хранение и покушение на сбыт наркотиков

Суд приговорил его к семи годам и девяти месяцам колонии

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат совета города Баймак в Башкирии осужден на семь лет девять месяцев лишения свободы по двум эпизодам, связанным с хранением и покушением на сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 35-летнего депутата городского поселения г. Баймак. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В декабре 2020 года мужчина был осужден к длительному лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков. Суд по совокупности приговоров назначил ему окончательное наказание в виде семи лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что обвиняемый заказал наркотики через интернет в августе 2020 года и был задержан полицейскими. При себе у него было три пакетика с синтетическими наркотиками. Подсудимый признал вину в совершенном преступлении.

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