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Ребенок получил ожог глаза в театре в центре Москвы

В больнице пострадавшему поставили предварительный диагноз "лучевой ожог глаз", полиция начала проверку

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту ослепления лазером 12-летнего ребенка в театре в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от женщины, что на следующий день после посещения театра на Тверском бульваре ее 12-летний сын ослеп на один глаз. Она пояснила, что во время спектакля неизвестная женщина светила в него лазером", - сказал собеседник агентства.

В больнице мальчику поставили предварительный диагноз "лучевой ожог глаз". Полиция проводит проверку по данному факту.

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