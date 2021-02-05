Ребенок получил ожог глаза в театре в центре Москвы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту ослепления лазером 12-летнего ребенка в театре в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от женщины, что на следующий день после посещения театра на Тверском бульваре ее 12-летний сын ослеп на один глаз. Она пояснила, что во время спектакля неизвестная женщина светила в него лазером", - сказал собеседник агентства.

В больнице мальчику поставили предварительный диагноз "лучевой ожог глаз". Полиция проводит проверку по данному факту.