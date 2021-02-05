В Омске потушили пожар на продуктовом складе

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на продуктовом складе в Омске. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"12:38 (09:38 мск) - полная ликвидация последствий пожара", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на продуктовом складе площадью 4 тыс. кв. м на 2-й Казахстанской улице поступило в 04:43 (01:43 мск). Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. До прибытия пожарных из склада самостоятельно эвакуировались восемь человек, пострадавших нет.

В тушении участвовали 83 человека личного состава, было задействовано 19 единиц техники. В 06:29 (03:29 мск) пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, в 07:22 (04:22 мск) произошла ликвидация открытого горения. По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение изоляции электропроводки с переходом огня на кровлю здания.