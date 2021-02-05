СК просит отправить на лечение женщину, истязавшую 6-летнего сына в Подмосковье

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следствие просит отправить на принудительное лечение 32-летнюю жительницу подмосковной Электростали, истязавшую своего 6-летнего сына и напавшую на свекровь. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ходе следствия женщине проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой рекомендовано поместить ее на лечение в стационар закрытого типа, в связи с чем уголовное дело в отношении нее направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в 2018 году женщина в течение месяцев систематически истязала своего 6-летнего сына - избивала его и не давала еду. Все это время мальчик питался только в детском саду. Когда об этом узнали родственники ребенка, они обратились в полицию и органы опеки. Мать ребенка оказала сопротивление прибывшим к ней полицейским и стала их оскорблять. В результате по решению суда место жительства мальчика было определено у его бабушки. Не смирившись с этим, 1 сентября 2020 года женщина повредила автомобиль свекрови арматурной палкой, а на следующий день, подкараулив, ударила ее молотком по голове, высказывая при этом угрозы.