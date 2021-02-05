По делу о пожаре на складе в Красноярске задержали двух человек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали двух подозреваемых по делу о пожаре на складе запчастей в Красноярске. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК", ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок. "Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы, состоявшее из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада. По предварительным данным, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. Быстрому распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами.