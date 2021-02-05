Мужчина попал под поезд около станции Казанского направления МЖД Андроновка в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мужчина был травмирован при переходе железной дороги в неположенном месте около станции Андроновка Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в 10:18 на станции Андроновка (бывшая Фрезер) Казанского направления МЖД, по предварительной информации, мужчина был травмирован в результате перехода железной дороги в неположенном месте перед близко идущим поездом. На период оказания медицинской помощи в пути были задержаны две электрички в сторону Москвы", - сообщили в пресс-службе.