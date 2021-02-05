Почти 2,3 млн контрафактных дисков уничтожили в Москве по решению суда

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 2 млн контрафактных CD и DVD-дисков уничтожено в Москве по решению Тверского районного суда. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Департаментом <...> совместно с ГБУ "Московский исследовательский центр" и правоохранительными органами организовано и проведено уничтожение контрафактных оптических носителей информации, ранее изъятых в качестве доказательств по уголовным делам. В общей сложности сегодня утилизировано 2 274 793 носителя", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что основная масса (более 2 млн дисков) была изъята сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве при проведении обысков в ряде регионов России несколько лет назад в ходе уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав"). В рамках данных мероприятий был обнаружен "целый завод", в котором осуществлялось производство CD и DVD-дисков. Установлено, что продукция данного "предприятия" поставлялась в Москву и другие регионы России.

"По вышеуказанному уголовному делу специалистами ГБУ Москвы "Московский исследовательский центр" было проведено 8 компьютерно-технических экспертиз, по результатам которых все диски были признаны контрафактной продукцией. Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 100 млн рублей. В январе 2021 года Тверской районный суд постановил уничтожить вещественные доказательства", - уточнили в департаменте.

Кроме того, были уничтожены еще почти 273,9 тыс. оптических носителя информации, которые изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. "Отметим, что мероприятия по утилизации контрафакта носят регулярный характер. Так, за 2020 год проведено еще 2 утилизации, в ходе которых были уничтожены 508 090 контрафактных дисков", - заключили в пресс-службе.