Суд арестовал напавшего на ОМОН участника несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО Евгения Туганкова, которого задержали во время несогласованной акции в городе 31 января за нападение на сотрудника ОМОН. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Туганкова", - говорится в сообщении.

Ранее Туганкову на трое суток продлевали срок задержания. Под стражу он заключен до 30 марта. Ему уже предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ ("Применении насилия в отношении представителя власти"). Вину, как уточнили ТАСС в пресс-службе, он не признал.

Следователи считают, что он во время несогласованной акции 31 января ударил по голове бойца ОМОН на Пионерской площади. Следователи, согласно материалам дела, считают, что Туганков действовал не один, а совместно с пока неустановленными лицами.

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций. После них было также возбуждено несколько уголовных дел. Ранее по делам о нападении на полицейских на Сенной площади были арестованы два человека.

По итогам трех акций в суды Петербурга поступило более 1,4 тыс. материалов административных дел на ее участников. По последним данным, суды отправили под административный арест 352 задержанных на акции, 624 человека оштрафованы, двое отправлены на обязательные работы.