Жителя Саратова приговорили к пожизненному сроку за убийство полуторогодовалого ребенка

САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил 23-летнего мужчину, которого признали виновным в убийстве ребенка и истязаниях, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Житель Балашова признан виновным по статье 117 УК РФ ("Истязание двух лиц и лица, находящего в беспомощном состоянии"), статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью") и статье 119 УК РФ ("Угроза убийством")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с февраля по март 2020 года осужденный избивал свою 20-летнюю сожительницу и ее ребенка. 24 марта прошлого года, будучи в состоянии опьянения, он сначала укусил мальчика, а потом избил. От полученных травм ребенок умер на месте.

"Суд назначил жителю города Балашова по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - отмечается в сообщении.